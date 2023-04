E' il primo italiano in campo, per lui sfida inedita con l'americano Cressy come secondo match del campo Ranieri III. "Risento le sensazioni di un tempo", ha confessato ai microfoni di Sky Sport. Dalle 11 inizia la diretta sui canali 201 e 205

Nella seconda giornata dell’Atp Masters 1000 di Monte-Carlo scende in campo il primo dei 5 italiani in tabellone. C'è Matteo Berrettini che sfida l'americano Cressy nel secondo incontro in programma sul campo centrale (verosimilmente attorno alle ore 13). Non ci sono precedenti fra l'azzurro e l'americano, specialista del serve & volley: i due tennisti non si sono mai incontrati nemmeno a livello Challenger o nel circuito junior ITF. Da questo lunedì Sky Sport accende due canali live per il Masters monegasco: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis che saranno live dalle ore 11 fino alle 18.30 circa