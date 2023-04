Giornata dedicata agli ottavi al Masters di Monte-Carlo. Il due volte campione Stefanos Tsitsipas non sbaglia e vola ai quarti. Rublev fa suo il derby russo con Khachanov, la sorpresa del giorno è l'eliminazione di Ruud (4^ testa di serie) per mano del n°100 del ranking, il tedesco Struff. Il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

