Matteo Berrettini si ritira alla vigilia degli ottavi del Masters di Monte-Carlo, a poche ore dal match con Rune, a causa di un infortunio muscolare agli addominali rimediato nella partita vinta in quasi tre ore contro Cerundolo. "Ho uno strappo di secondo grado nel mio muscolo obliquo interno", ha scritto il romano su Instagram. Da valutare la gravità in vista dei prossimi tornei

Matteo Berrettini si ritira a poche ore dagli ottavi di finale del Masters di Monte-Carlo. Decisivo un infortunio muscolare agli addominali rimediato nel successo contro Francisco Cerundolo, al termine di un match vinto in rimonta dopo quasi tre ore, in cui il romano aveva dovuto chiedere l'intervento del fisioterapista per un problema fisico. Berrettini era iscritto la prossima settimana al torneo 250 di Monaco di Baviera e in quella successiva al Masters di Madrid. Da valutare, ovviamente, i tempi di recupero per questo tipo di infortunio.