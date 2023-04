Lorenzo Musetti sfida sul Centrale il numero 1 del mondo Novak Djokovic: in palio il pass per i quarti di finale del Masters di Monte-Carlo contro Jannik Sinner. Il match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SINNER-HURKACZ, HIGHLIGHTS - MONTE-CARLO: SI RITIRA BERRETTINI