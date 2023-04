Jannik Sinner ancora una volta ai quarti di finale: a Barcellona il n°1 azzurro si impone 6-1, 4-6, 6-3 contro il giapponese Nishioka, 35 del ranking. Ora attende il vincente del match tra Musetti e Norrie, in programma nel pomeriggio e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Quarta giornata al torneo ATP 500 di Barcellona, dove si completa il quadro dei quarti di finale. Obiettivo raggiunto per Jannik Sinner, che batte il giapponese Yoshito Nishioka con i parziali di 6-1, 4-6, 6-3 e per la settima volta in questa stagione entra tra i migliori otto di un torneo. Il n°4 del seeding attende ora il vincente del match tra Musetti e Norrie, in diretta nel pomeriggio su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.