Cecchinato supera le quali: 4 azzurri in tabellone

Il siciliano vince il derby con Zeppieri e raggiunge Musetti, Sonego e Fognini nel tabellone principale del Masters 1000 spagnolo. In campo anche Vavassori e Arnaldi contro Meligeni Alves e Fils. Il torneo di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 aprile al 7 maggio

Diventano quattro gli italiani nel main draw del Masters 1000 di Madrid, in programma dal 26 aprile al 7 maggio e in diretta su Sky Sport. Alla pattuglia italiana, già composta da Musetti, Sonego e Fognini, si è aggiunto anche Marco Cecchinato che ha superato le qualificazioni, battendo nel round decisivo il connazionale Giulio Zeppieri con lo score di 7-6, 6-4 in un'ora e 43 minuti. Per il siciliano, n. 85 al mondo, sarà la terza volta in carriera nel tabellone principale a Madrid. Chance d'ingresso nel main draw anche per Vavassori e Arnaldi, rispettivamente impegnati con il brasiliano Meligeni Alves e il francese Fils.