Fognini salta Madrid: ufficiale il forfait

Dopo Sinner e Berrettini, anche Fognini rinuncia al torneo spagnolo per infortunio: al suo posto nel tabellone principale entrerà un lucky loser. Gli italiani in main draw saranno quattro: Musetti, Sonego, Cecchinato e Vavassori

Fabio Fognini non giocherà il Masters 1000 di Madrid, in programma dal 26 aprile al 7 maggio e in diretta su Sky Sport. Il tennista ligure si è cancellato dal torneo spagnolo a causa dell'infortunio al piede rimediato all'ATP 250 dell'Estoril e non ancora superato. Per Fognini, che al primo turno avrebbe dovuto giocare con il tedesco Oscar Otte, è il secondo forfait consecutivo dopo Monte-Carlo. Al suo posto entrerà in tabellone un lucky loser. Finora il 2023 ha riservato poche soddisfazioni all'azzurro che ha vinto solo 2 dei 10 incontri disputati ed è scivolato fuori dai primi 100 al mondo nel ranking ATP.