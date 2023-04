Dopo Arnaldi, scendono in campo altri tre azzurri oggi al Masters 1000 di Madrid. Sonego affronta il tedesco Struff, Cecchinato sfida l'ungherese Fucsovics mentre Vavassori cerca l'impresa con il due volte campione Andy Murray. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Seconda giornata alla Caja Magica, dove si completano gli incontri di 1° turno del Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione. Sono tre gli azzurri impegnati sul rosso della capitale spagnola. Lorenzo Sonego, n.47 ATP, dovrà vedersela con il tedesco Jan-Lennard Struff, n.64 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser: il piemontese ha vinto in due tie-break l’unico precedente, disputato negli ottavi sull’erba di Stoccarda lo scorso anno. A caccia dell'impresa Andrea Vavassori, n.164 del ranking, che alla sua prima apparizione in un 1000 affronta il britannico Andy Murray, n.52 ATP, che questo torneo lo ha vinto nel 2008 e nel 2015. Marco Cecchinato torna a giocare un Masters dopo due anni e lo fa affrontando l’ungherese Marton Fucsovics, n.83 del ranking, che lo ha battuto in tre delle quattro sfide precedenti (ma sul “rosso” sono 1-1). Tutti i match sono in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.