Nadal: "Ho dato tutto al tennis, non mi manca"

Rafa Nadal è stato tra i grandi protagonisti dei Laureus World Sports Awards. La leggenda spagnola ha ammesso di non sentire la mancanza del tennis: "Non mi manca per niente, ho chiuso il capitolo quando ho capito che fisicamente non ce la facevo più. Ho dato tutto a questo sport, se avessi potuto avrei continuato a giocare..."

In attesa di celebrarlo il prossimo 25 maggio nel suo 'giardino di casa', ovvero lo Chatrier del Roland Garros, Rafa Nadal ha ricevuto il premio alla carriera ai Laureus World Sports Awards che si sono tenuti a Madrid. Dopo aver dato l'addio al tennis lo scorso anno, Rafa ha ammesso: “La verità è che non mi manca il tennis. Non mi manca affatto . Ma non perché mi sia stancato del tennis. Ho concluso la mia carriera felice e, se avessi potuto, avrei continuato, perché amavo quello che facevo, era la mia passione ed è stato così per tutta la vita. Semplicemente, quando ti rendi conto che fisicamente non ce la fai più, cerchi di chiudere questo capitolo, e io l'ho chiuso ”.

Nadal: "Ho dato tutto al tennis, per questo non mi manca"

"Nadal ha poi riflettuto sul momento in cui ha deciso di dire basta: "Ci ho messo molto tempo a prendere la mia decisione finale perché avevo bisogno di tempo per essere sicuro che fosse quella giusta. Quando ho visto che il mio corpo non si sarebbe ripreso al livello necessario per continuare a divertirmi in campo, ho deciso di smettere. Per questo non mi manca, perché ho finito con la serenità di sapere di aver dato tutto e che il mio corpo non poteva dare di più”.