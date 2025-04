Draper: "Sinner è un genuino, non merita odio"

Jack Draper si è allenato nei giorni scorsi con Jannik Sinner, il cui rientro in campo a Roma è sempre più vicino. Il britannico ha parlato alla 'Bbc': "Non aveva la minima idea della vicenda, è un ragazzo gentile e genuino. Non merita alcun odio. Gli allenamenti? Sta ancora giocando a un livello incredibile...".

"Quando mi chiedono di Jannik, dico la verità: penso che sia una persona davvero genuina e gentile, oltre che un giocatore incredibile. Non merita alcun odio". Parole di Jack Draper, 23enne numero 6 del mondo, in un'intervista alla Bbc. Il britannico è uno dei più cari amici nel circus dell'italiano, che il prossimo 7 maggio agli Internazionali d'Italia tornerà in campo dopo tre mesi a causa del caso Clostebol. Non a caso i due si sono allenati nei giorni scorsi in Costa Azzurra: "Se devi allenarti con qualcuno, deve essere il migliore al mondo. Ovviamente ha avuto un po' di tempo libero, ma sta ancora giocando a un livello incredibile. E' stato fantastico stare con lui per qualche giorno e allenarci insieme".