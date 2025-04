Bronzetti al 2° turno, Osaka battuta in tre set

Lucia Bronzetti si qualifica per il 2° turno del Wta 1000 di Madrid: l'azzurra batte per la prima volta in carriera l'ex campionessa Slam Naomi Osaka con i parziali di 6-4, 2-6, 6-4. Affronterà al 2° turno la vincitrice degli Australian Open, la statunitense Madison Keys. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 4 maggio

