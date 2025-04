Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Madrid: otto gli azzurri al via. Musetti e Berrettini partiranno dal secondo turno, rispettivamente contro Medjedovic o Etcheverry e contro Tien o Giron. Ecco tutti gli accoppiamenti. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 23 aprile fino al 4 maggio

Dopo gli Atp 500 di Barcellona e di Monaco di Baviera, il tennis fa tappa a Madrid per il secondo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma dal 23 aprile al 4 maggio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Comincerà al secondo turno il percorso di Lorenzo Musetti. L'azzurro, n. 11 del ranking e testa di serie numero 10, torna in campo dopo la finale persa a Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz e affronterà il vincitore della sfida tra Medjedovic ed Etcheverry (con potenziale ottavo di finale contro De Minaur). Al secondo turno inizierà anche il torneo di Matteo Berrettini, che attende uno tra Tien e Giron (con ipotesi di terzo turno contro Jack Draper). Presenti in tabellone altre sei italiani: Cobolli sfiderà l'ungherese Marozsan (reduce dalla semifinale di Monaco di Baviera), mentre Darderi il francese Halys. Sonego se la vedrà contro Kecmanovic, mentre Bellucci andrà contro il bosniaco Dzumhur. Matteo Arnaldi attende un qualificato, con un possibile secondo turno contro Djokovic. Infine, presente anche come wild card l'azzurro Federico Cinà, che al primo turno giocherà contro Wong.