Seconda giornata del Madrid Open, con Sonego che esce subito di scena, battuto 6-3, 6-1 dal tedesco Struff. Ora Cecchinato-Fucsovics, più tardi Vavassori-Murray. Il torneo è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Seconda giornata del Madrid Open , quarto Masters 1000 in programma alla Caja Magica della capitale spagnola. Si completano gli incontri di 1° turno. Venerdì tocca a Lorenzo Musetti, testa di serie n°15, che debutta direttamente al 2° turno e a Matteo Arnaldi . Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

Finisce subito l'avventura di Lorenzo Sonego. Il 27enne torinese, n.47 ATP, è stato nettamente battuto dal tedesco Jan-Lennard Struff, n.64 del ranking, ripescato in tabellone come lucky loser, che si è imposto con i parziali di 6-3, 6-1 in poco di più di un'ora e dieci di gioco. Primo set in cui Sonego è subito costretto a rincorrere dopo aver ceduto la battuta al 3° game. Struff serve molto bene, concede pochissimo nei suoi turni e strappa ancora il servizio per il 6-3 in appena 40'. Il tedesco salva tre palle break all'inizio del secondo set, poi piazza un'altra zampata e vola 3-1. Qui l'azzurro si spegne: subisce un altro break e cede 6-1, chiudendo così immediatamente la sua avventura a Madrid. Prossimo appuntamento agli Internazionali, dove Sonny ha già stupito il mondo nel 2021 con una storica semifinale.