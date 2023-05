Carlos Alcaraz vola ai quarti di finale del Madrid Open grazie al netto successo per 6-1, 6-2 contro l'ex campione Sascha Zverev. Karatsev regala la sorpresa di giornata, battendo in due set il n°3 del mondo Daniil Medvedev. Khachanov vince il derby russo ed elimina il campione di Monte-Carlo, Andrey Rublev. ll Masters 1000 di Madrid è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW