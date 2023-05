Sinner, debutto ok: battuto Kokkinakis in due set

CLASSIFICA ATP

L'Italia ritrova tre azzurri nei primi 20 della classifica mondiale grazie al ritorno in top 20 di Berrettini (assente a Roma per infortunio) che ha approfittato dei 510 punti persi da Zverev dopo Madrid. Sinner stabile al n. 8, Musetti scende al n. 19. Prima volta in top 100 per Matteo Arnaldi. Ecco la classifica aggiornata alla vigilia degli Internazionali d'Italia