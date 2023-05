Djokovic agli ottavi. Ok Tsitsipas e Medvedev

Il serbo impiega più di due ore per battere Dimitrov e stacca il pass per gli ottavi così come Ruud e Rune. Nei "recuperi" dei match di secondo turno non giocati sabato, passano agevolmente Medvedev e Tsitsipas mentre esce di scena il n. 9 al mondo Taylor Fritz

Novak Djokovic stacca il pass per gli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia. Dopo la vittoria all'esordio con Etcheverry, il serbo ha eliminato il n. 33 al mondo Grigor Dimitrov: 6-3, 4-6, 6-1 il punteggio finale in due ore e 20 minuti di gioco. Un successo con il brivido per il campione in carica del Foro Italico che ha accusato un passaggio a vuoto nel secondo set, quando sembrava in totale controllo della partita avanti 4-2. Nel terzo set, però, è arrivata la reazione da fuoriclasse, con la massima concentrazione e qualità nei colpi.