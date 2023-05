Cecchinato vola al 3° turno: Bautista ko in 2 set

Per la prima volta in carriera il palermitano raggiunge il terzo turno degli Internazionali d'Italia. Straordinaria prestazione con il n. 21 del seeding Roberto Bautista Agut, battuto con un doppio 6-2 in un'ora e 15 minuti. Ceck ha confermato l'ottimo stato di forma con tante variazioni (efficace sia il dritto che la sempreverde palla corta) e potenza nei colpi (33 vincenti). Per lui al prossimo turno ci sarà Fritz o Hanfmann

