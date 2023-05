Rafa Nadal ha convocato una conferenza stampa per giovedì pomeriggio, in cui annuncerà se parteciperà o meno al Roland Garros, al via il 28 maggio. Secondo i media spagnoli, il 14 volte vincitore dell'Open di Francia sarà costretto al forfait come già accaduto per Montecarlo, Madrid e Roma

Rafa Nadal ha convocato per giovedì alle 16 una conferenza stampa nella sua Academy a Manacor per annunciare se giocherà o meno il Roland Garros, che inizierà domenica 28 maggio. Lo spagnolo, che il 3 giugno compirà 37 anni, ha subito un infortunio all'ileopsoas della gamba sinistra lo scorso gennaio agli Australian Open. Il suo ritorno in campo era previsto per la stagione sulla terra battuta, ma la mancata guarigione lo ha costretto al forfait a Montecarlo, Barcellona, ​​Madrid e Roma. "Se giocherà lì o meno verrà comunicato poi in conferenza stampa così come i motivi per cui decide una cosa o l'altra", ha precisato il suo entourage.