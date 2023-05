Salgono a sette gli italiani nel tabellone principale del Roland Garros, secondo torneo dello Slam al via domenica 28 a Parigi. Giulio Zeppieri si qualifica per il secondo anno di fila grazie al successo nel turno decisivo contro il portoghese Ferreira Silva. Oggi in campo anche Vavassori, venerdì tocca a Cobolli. L'Open di Francia è in diretta su Eurosport (canale 210 del telecomando Sky)

Giulio Zeppieri è il primo azzurro promosso al tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam del 2023, di scena sulla terra rossa parigina e al via domenica 28. Nel turno decisivo il 21enne di Latina, n.129 ATP e dodicesima testa di serie, ha liquidato per 6-4, 6-1, in appena un’ora e 23 minuti di gioco, il portoghese Frederico Ferreira Silva, n.225 del ranking, che al primo turno aveva eliminato Giustino. Il tennista laziale si qualifica così per la seconda volta di fila nel main draw di Parigi. Nel day 4 delle “quali” torna in campo per il turno decisivo anche Andrea Vavassori. Il 28enne di Torino, n.148 del ranking, deve invece vedersela con il cileno Alejandro Tabilo, n.152 ATP, che al primo turno si è imposto su Nardi: tra i due non ci sono precedenti. Venerdì turno decisivo anche per Flavio Cobolli: il 21enne romano, n.159 del ranking, venerdì troverà dall’altra parte della rete il francese Laurent Lokoli, 28enne di Bastia, n.198 ATP, mai affrontato in carriera.