Cobolli in tabellone: 9 azzurri al Roland Garros

Dopo Vavassori e Zeppieri, anche il 21enne romano entra nel tabellone del Roland Garros, superando nel round decisivo il francese Lokoli. Per Cobolli sarà il primo Slam della carriera: gli italiani a Parigi diventano nove

C'è anche Flavio Cobolli nel tabellone principale del Roland Garros. Il 21enne romano ha superato le qualificazioni dello Slam parigino, battendo nel round decisivo il francese Lokoli con lo score di 7-5, 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco. Una giornata indimenticabile per Cobolli che giocherà così il primo main draw di uno Slam nella propria carriera. Numero 159 del ranking ATP, il romano è il terzo italiano che supera le qualificazioni a Parigi dopo Giulio Zeppieri e Andrea Vavassori. I tre azzurri attendono adesso gli accoppiamenti che verranno ufficializzati al termine dei match di oggi: per loro possibili incroci con Alcaraz e Medvedev.