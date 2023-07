A distanza di nove mesi da Cluj-Napoca, la 27enne azzurra torna in finale in un torneo WTA al Palermo Ladies Open. Battuta in semifinale 7-6, 6-0 la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 85 del ranking. Altra splendida prestazione di Jasmine, che ai quarti aveva eliminato la numero 1 del seeding Daria Kasatkina. L'ultima avversaria verso il titolo sarà la cinese Qinwen Zheng

Nove mesi dopo Cluj-Napoca, Jasmine Paolini torna in finale in un torneo WTA. La 27enne toscana si è qualificata per l'ultimo atto del Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 in corso sui campi in terra rossa del Country Time Club di Mondello. Paolini ha battuto in semifinale la spagnola Sara Sorribes Tormo, n. 85 WTA, 7-6(6), 6-0 in un'ora e 49 minuti. Un'altra splendida prestazione dell'azzurra (che ai quarti aveva eliminato la n. 1 del seeding e 11 al mondo Daria Kasatkina), abile a risolvere una partita tatticamente complessa soprattutto nel primo set, risolto 8-6 al tie break. Nel secondo parziale, invece, non c'è partita: l'inerzia si sposa subito a favore di Paolini che strappa tre volte il servizio alla spagnola, in evidente difficoltà fisica.