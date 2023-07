La sfida tutta azzurra al 2° turno dell'ATP 250 di Umago, sulla terra rossa croata, premia il tennista torinese che vince 6-1, 7-6. Esordio convincente nel torneo per Lorenzo Sonego, che si qualifica ai quarti di finale dove affronterà lo spagnolo Jaume Munar. In corsa c'è anche Matteo Arnaldi, opposto allo slovacco Jiri Lehecka

Non solo Matteo Arnaldi ai quarti dell'ATP 250 di Umago. Detto del 22enne di Sanremo, pronto ad affrontare il numero 1 del seeding Jiri Lehecka dopo aver superato De Jong e Cobolli, c'è un altro italiano in corsa sulla terra rossa croata. Parliamo di Lorenzo Sonego, testa di serie numero 2, che all’esordio nel torneo si aggiudica il derby italiano con Marco Cecchinato: finisce 6-1, 7-6 per il 28enne torinese, superiore all'avversario nell’arco del match nonostante un breve passaggio a vuoto nel secondo set. Primo parziale a senso unico in 27 minuti a favore di Sonego, meno lucido nel set seguente dove ottiene l'ennesimo break ma incassa il contro-break del palermitano. Si va al tie-break, vinto 9 punti a 7 da Lorenzo, che si aggiudica il match e pareggia i conti nella storia dei precedenti tra i due azzurri (Cecchinato festeggiò in tre set al Challenger di Perugia nel 2016).