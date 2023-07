Umago, semifinali con Arnaldi e Sonego LIVE su Sky

È il giorno delle semifinali a Umago con due italiani in campo: sono Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, impegnati contro Alexei Popyrin e Stan Wawrinka. All'orizzonte un possibile derby in finale. L'ATP 250 di Umago è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali all' ATP 250 di Umago , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un torneo di grande tradizione italiana, confermato anche dai risultati dell'edizione in corso visto che due azzurri hanno raggiunto le semifinali. Sono Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego , rispettivamente opposti oggi ad Alexei Popyrin e Stan Wawrinka.

Derby all'orizzonte?

Prima semifinale in carriera nel circuito per Arnaldi che nei quarti ha eliminato la testa di serie n. 1 del torneo, Jiri Lehecka, in tre set. Grazie allo straordinario cammino sulla terra croata, il sanremese si è già garantito il nuovo best ranking: virtualmente è n. 63, ma in caso di vittoria oggi enterebbe in top 60. Per raggiungere la finale dovrà battere l'australiano Popyrin, n. 90 al mondo, che non ha perso ancora un set. Nella parte bassa, invece, si affronteranno Sonego e Wawrinka: per entrambi la semifinale nel circuito mancava da Metz 2022. A Umago, Lorenzo ha battuto prima Cecchinato e poi Munar, interrompendo una serie di quattro ko consecutivi. All'orizzonte c'è un possibile derby azzurro in finale: l'ultimo risale all'ATP 250 di Napoli 2022 tra Musetti e Berrettini.