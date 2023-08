Sinner nel quarto di Djokovic: il tabellone

Tutti gli azzurri sono stati inseriti nella parte bassa del tabellone nel 1000 statunitense, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 12 al 20 agosto. Sinner vede all'orizzonte una nuova sfida con Djokovic, debutto di fuoco per Berrettini mentre Musetti potrebbe incontrare Mevedev come a Toronto

Con Toronto ancora alle battute finali, il circuito ATP è pronto a spostarsi negli Stati Uniti per il Masters 1000 di Cincinnati, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 13 al 20 agosto. Il tabellone del "Mille" dell'Ohio non sorride agli italiani, tutti inseriti nella parte bassa del tabellone. Jannik Sinner si trova nel quarto di Novak Djokovic, al rientro alle competizioni dopo Wimbledon: all'orizzonte c'è un possibile quarto di finale tra i due, eventuale remake proprio della sfida ai Championships. Debutto di fuoco, invece, per Matteo Berrettini contro il n. 12 del tabellone, Felix Auger-Aliassime, mentre Lorenzo Musetti vede nuovamente all'orizzonte Daniil Medvedev, possibile avversario al 2° turno dopo l'esordio con Evans. Attende un qualificato, infine, Lorenzo Sonego.