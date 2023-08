Cincinnati, oggi in campo Musetti e Sonego su Sky

Ferragosto con Musetti e Sonego su Sky Sport: i due azzurri, che avrebbero dovuto giocare lunedì 14 agosto, scenderanno in campo oggi rispettivamente con Evans e Shevchenko per il loro match di primo turno a Cincinnati dopo la pioggia di ieri. Il Masters 1000 sul cemento dell'Ohio è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena e Sky Sport Tennis a partire dalle 17 ora italiana

Ferragosto di grande tennis su Sky Sport e in streaming su NOW con la terza giornata del Masters 1000 di Cincinnati. Dopo la sconfitta di Matteo Berrettini contro Auger-Aliassime oggi tocca a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego fare il loro esordio sul cemento dell'Ohio (i rispettivi match contro il britannico Daniel Evans e contro il russo Shevchenko erano in programma nella giornata di lunedì 14 agosto, ma sono stati rinviati a oggi causa pioggia). Musetti-Evans è il secondo incontro in programma sul campo numero 4, mentre Sonego-Shevchenko sarà il terzo match sul campo 8. Si parte alle 17 su Sky Sport Summer e Sky Sport Tennis. E dalle 19.30 alle 23 anche su Sky Sport Arena. Di seguito la guida completa della giornata per non perdersi nulla sui nostri canali.