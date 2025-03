Musetti manca un match-point: Fils agli ottavi

Lorenzo Musetti non trasforma un match-point, subisce la rimonta di Arthur Fils ed esce di scena al 3° turno di Indian Wells. Il francese, 21^ testa di serie del seeding, si impone 3-6, 7-6, 6-3 in due ore e mezza di gioco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti saluta al 3° turno il Masters 1000 di Indian Wells , ma quanto rammarico. L'azzurro, testa di serie n°16 del seeding, non trasforma un match-point nel 2° set e cede alla rimonta di Arthur Fils (21 del tabellone) con i parziali di 3-6 7-6, 6-3 dopo due ore e mezza di lotta furibonda. Per il 20enne francese rimonta si tratta della prima vittoria contro un Top 20 in un 1000 e dei secondi ottavi in un Masters. In un match equilibrato ( 97-96 i punti totali ), Fils ha sfruttato la sua arma, il servizio, chiudendo con il 63% di prime in campo e il 68% di punti vinti, riuscendo a portare a casa la vittoria nonostante i 52 errori non forzati. Ora per il transalpino la sfida con Marcos Giron , n. 48 del mondo.

La cronaca del match

Primo set in cui non c'è storia: Fils è estremamente falloso, Lorenzo è concreto negli scambi da fondo campo e in un amen si ritrova con il doppio break di vantaggio (4-0) che si concretizza in un agevole 6-3. Nel secondo parziale il francese trova maggiormente il campo, strappa la battuta al rivale per primo nel 5° gioco ma si fa subito riprendere, nonostante un Musetti costretto al medical time-out per un problema al gluteo. L'italiano salva tre palle break nel 9° game, Fils si 'vendica' cancellandogli un match-point nel 12°: al tie-break la spunta il transalpino, che porta tutto al 3° set. Musetti ora deve difendersi negli scambi, al francese basta una palla break nell'ottavo game per andare a servire per il match: non trema e chiude i conti.