Musetti e Berrettini per gli ottavi: il programma

AIndian Wells inizia il terzo turno con la parte alta del tabellone maschile. Attesa per Berrettini-Tsitsipas, ma anche per Musetti-Fils e l'esordio in doppio di Bolelli/Vavassori. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Domenica dedicata al terzo turno al Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà una giornata con due azzurri in campo nel singolare: Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il romano, reduce dalla vittoria sull'australiano O'Connell, ritroverà sul suo cammino Stefanos Tsitsipas dopo la sfida di due settimane fa a Dubai. Il bilancio nei precedenti è 4-1 per il greco che non ha mai perso sul duro. Musetti, invece, affronterà per la seconda volta in carriera il francese Arthur Fils, n. 21 al mondo. Lorenzo ha faticato all'esordio contro Safiullin mentre il transalpino ha impiegato poco più di un'ora per battere il canadese Diallo. Attesa anche per l'esordio in doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri, reduci da due sconfitte nelle tre partite giocate tra Doha e Dubai, affronteranno la coppia Ebden/Peers. Tra le altre sfide di giornata, infine, riflettori su Rune-Humbert (il vincente affronterà uno tra Berrettini e Tsitsipas) e Medvedev-Michelsen.