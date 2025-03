Lunedì con tre azzurri impegnati sul cemento californiano: Arnaldi sfida Nakashima, nel femminile spazio a Paolini e Bronzetti. In campo anche Alcaraz contro Shapovalov. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sesta giornata di incontri al Masters 1000 di Indian Wells , in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Sarà un lunedì con tre azzurri in campo: in campo maschile riflettori su Matteo Arnaldi che dopo la vittoria contro Andrey Rublev sfiderà l'americano Brandon Nakashima , n. 33 della classifica mondiale. Sarà il rematch della sfida di tre settimane fa a Delray Beach, vinta da Matteo in due set. Nel torneo femminile, invece, spazio a Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti . La toscana, reduce dal sofferto esordio contro la 17enne americana Jovic, affronterà per la prima volta in carriera la rumena Cristian . La riminese, invece, se la vedrà con la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka . Tra le altre partite di giornata attesa per Carlos Alcaraz che sfiderà Denis Shapovalov , vincitore di nove degli ultimi 10 match disputati.

