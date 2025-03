Medvedev agli ottavi: Michelsen gioca solo 2 game

Medvedev avanza agli ottavi di finale giocando solo 10 minuti contro l'americano Michelsen, costretto al ritiro per un malessere. Il russo affronterà al prossimo turno un altro statunitense, il n. 10 del seeding Tommy Paul. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È durato soltanto 10 minuti il match di terzo turno di Daniil Medvedev al Masters 1000 di Indian Wells. Il russo ha staccato il pass per gli ottavi di finale giocando appena due game contro l'americano Alex Michelsen, n. 32 al mondo, costretto al ritiro per via di un malessere. Contratto sin dai primi scambi, il 20enne californiano ha commesso un doppio fallo all'inizio del terzo game prima di arrendersi definitivamente. "Non vedevo l'ora di affrontare Alex - ha spiegato Medvedev- Sarebbe potuta essere una partita interessante. Sfortunatamente, ha avuto un'intossicazione alimentare o qualcosa di simile. Spero che si riprenda presto". Il russo affronterà agli ottavi un altro americano, il n. 10 del seeding Tommy Paul che ha sconfitto in due set (6-3, 7-5) l'inglese Cameron Norrie.