Djokovic-Alcaraz da leggenda: rivivila su Sky

Leggendaria . È l'aggettivo che descrive al meglio la finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Djokovic e Alcaraz , vinta dal serbo dopo quasi quattro ore. Un'autentica battaglia sportiva, che ha assunto i contorni di un thriller. Dal colpo di calore per Djokovic, che sembrava a un passo dalla sconfitta sotto di un set e un break e in netta difficoltà sotto il piano fisico, alla risalita del serbo con un match point annullato e un terzo set da leggenda. L'emblema della finale sono le lacrime di entrambi a fine match : di gioia per Nole, al 57° Masters 1000 della carriera (sono 95 titoli per lui) e di rabbia e delusione per Alcaraz che a 20 anni ha dimostrato di essere a livello del Fab 3.

La programmazione speciale di Sky Sport

Una partita straordinaria, da vedere e rivedere. Per celebrarne la grandezza, per tutta la giornata di oggi, lunedì 21 agosto, su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW andrà in onda in un’alternanza di repliche integrali, sintesi, highlights dei colpi più belli. E su Sky Sport 24 , oltre a collegamenti e approfondimenti sul match, alle ore 15.45, da non perdere anche l’approfondimento con “Il Grande Tennis” per analizzare la partita vinta dal serbo e risentire le interviste post match: in studio Eleonora Cottarelli e Raffaella Reggi, ieri al commento della finale insieme a Elena Pero.