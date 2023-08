Travaglia si qualifica: 7 azzurri agli Us Open

Due anni dopo l'ultima volta, Stefano Travaglia torna in tabellone agli US Open. Il 31enne di Ascoli Piceno, n. 234 al mondo, ha superato le qualificazioni a New York, battendo nel round decisivo il francese Arthur Cazaux, n. 121 ATP, con lo score di 6-7(4), 6-4, 6-1 in quasi tre ore di gioco. Un risultato straordinario per Travaglia, ex top 60, che torna in un tabellone Slam per la prima volta dagli Australian Open 2022. Quest'anno non era entrato nelle qualificazioni in nessuno Major, ma c'è riuscito a Flushing Meadows come sesto degli alternates dopo diversi forfait. Per accedere al main draw, Travaglia ha vinto tre autentiche battaglie contro lo slovacco Gombos, l'australiano Millman e, infine, il francese Cazaux. Tutte concluse al terzo set e tutte vinte dopo aver perso il primo parziale.