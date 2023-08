Sinner con Alcaraz e Medvedev: il tabellone

Svelato il tabellone dell'ultimo Slam della stagione, al via lunedì 28 agosto. Sinner è stato inserito nella parte alta: all'orizzonte un possibile quarto di finale con Alcaraz, come un anno fa. Parte alta anche per Berrettini, mentre Musetti è nel quarto di Tsitsipas e Fritz

C'è un nuovo Alcaraz-Sinner all'orizzonte agli US Open. Si è svolto il sorteggio dell'ultimo Slam della stagione e il n. 1 al mondo e l'azzurro sono stati sorteggiati nella parte alta del tabellone. L'eventuale incrocio sarebbe nei quarti di finale, come accaduto un anno fa a Flushing Meadows quando vinse lo spagnolo in cinque set. Sinner debutterà contro il tedesco Hanfmann, e al secondo turno potrebbe incrociare Lorenzo Sonego, impegnato contro un qualificato. Nella parte alta anche Matteo Berrettini, inserito nel quarto di Andrey Rublev. Il romano inizierà il suo cammino a New York contro il francese Humbert, n. 29 del seeding. Parta bassa, quella di Djokovic, per gli altri tre italiani. Musetti è nel quarto di Fritz e Tsitsipas: per lui debutto contro un qualificato. Arnaldi giocherà contro l'australiano Kubler, mentre Cecchinato sfiderà il russo Safiullin.