US Open al via con Musetti, Cecchinato e Travaglia

Si alza il sipario sugli US Open 2023. Inizia oggi l'ultimo Slam della stagione che verrà inaugurato dalla parte bassa del tabellone maschile. Debutto sul Campo 13 per Lorenzo Musetti, testa di serie n. 18 del torneo, che affronterà Tibaut Droguet, proveniente dalle qualificazioni. In campo anche Marco Cecchinato, opposto al russo Roman Safiullin, e Stefano Travaglia, impegnato con il n. 14 del seeding Tommy Paul. Un lunedì dove i riflettori saranno puntati su Novak Djokovic: al ritorno a Flushing Meadows dopo due anni, il serbo (quattro volte campione a New York) giocherà nella notte tra lunedì e martedì sull'Arthur Ashe contro il francese Muller. In caso di vittoria, Nole tornerebbe aritmeticamente n. 1 al mondo. Nel torneo femminile, invece, saranno impegnate Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, rispettivamente opposte a Jelena Ostapenko e Kaja Juvan.