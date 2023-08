Medvedev e Zverev senza difficoltà: i risultati

Esordio senza difficoltà per Medvedev che lascia appena due game all'ungherese Balazs. Vince anche Sascha Zverev, reduce dalla semifinale a Cincinnati, che piega l'australiano Vukic con un triplo 6-4. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Iniziano con un monologo gli US Open di Daniil Medvedev. Il russo, campione a New York nel 2021, ha lasciato solo due game all'esordio all'ungherese Attila Balazs, senza ranking ed entrato in tabellone grazie al ranking protetto: 6-1, 6-1, 6-0 il punteggio finale in poco più di un'ora e un quarto. Debutto positivo anche per Sascha Zverev. Il tedesco, reduce dalla semifinale a Cincinnati, ha piegato l'australiano Vukic, n. 50 ATP, con un triplo 6-4. Una sfida sempre in controllo per Zverev che ha tremato un po' solo nel terzo set, quando dal 4-2 a favore ha perso il servizio, prima di operare nuovamente il break decisivo.