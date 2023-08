Novak Djokovic conferma il suo ottimo stato di forma e vola al 3° turno a New York, lasciando allo spagnolo Zapata Miralles appena 6 giochi. Eliminato a sorpresa Tsitsipas, settima testa di serie, che cede allo svizzero Stricker, n°128 del ranking. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Tutto facile per Novak Djokovic, che batte Zapata Miralles 6-4, 6-1, 6-1 e vola al 3° turno degli US Open in due ore di gioco. Il serbo, che ha da poco festeggiato il ritorno in vetta al ranking, ha fin qui lasciato appena 11 giochi in due partite agli avversari. Ora affronterà il connazionale Laslo Djere. "Ho iniziato un po' titubante, c'era molta umidità. Però sono migliorato e questo è importante. Ci alleniamo in condizioni proibitive anche per rendere al meglio in queste condizioni. L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre", ha detto Nole. Esce invece di scena a sorpresa Stefanos Tsitsipas. Il greco, settima testa di serie del seeding, cede al 5° set e dopo oltre quattro ore allo svizzero Stricker, n°128 del ranking.