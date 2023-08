Lucia Bronzetti vola al 3° turno degli US Open grazie al netto successo contro la tedesca Lys, battuta 6-3, 6-2: l'azzurra non si era mai spinta così avanti in uno Slam. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Obiettivo terzo turno agli US Open raggiunto per Lucia Bronzetti. L’italiana ha sconfitto la qualificata tedesca Eva Lys in due set, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un’ora e 15 minuti di gioco. Il primo set si apre con Bronzetti e Lys che si scambiano break e controbreak, situazione che si ripete identica tra quinto e sesto game. Dal 3-3, però, l’italiana cambia marcia e vince tre giochi di fila per prendersi il primo parziale per 6-3 in 35 minuti di gioco.

Nonostante Lys non sia al meglio, tanto da chiedere un medical timeout tra un set e l’altro, in apertura di secondo parziale, Bronzetti deve annullare una palla break con un ace, salendo poi sull’1-0 grazie a un altro ace e un rovescio vincente. Rinfrancata dal pericolo scampato, l’italiana strappa ancora il servizio alla tedesca e va sul 2-0, salvo subire la reazione di Lys che risale sul 2-2. La numero 143 WTA, però, non sembra avere le energie per dare continuità alla propria partita, così Bronzetti ne approfitta per inanellare una nuova striscia di quattro game di fila, chiudendo la partita per 6-2 in 75 minuti. Al terzo turno Bronzetti, che non si era mai spinta così in là in uno Slam, affronterà la testa di serie numero 23, la cinese classe 2002 Qinwen Zheng. Tra le due esiste un unico precedente, sul cemento di Monterrey nel 2022, vinto da Zheng.