Tutto facile per Carlos Alcaraz, che piega il sudafricano Harris con i parziali di 6-2, 6-1, 7-6. Lascia per strada un set Medvedev contro l'australiano O'Connell. Avanti anche Zverev e Dimitrov, che si incroceranno sabato. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky