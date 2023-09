Storico Djokovic: centra la 47^ semifinale Slam

Grazie alla vittoria in 3 set contro Fritz, Djokovic diventa il tennista ad aver centrato più semifinali negli Slam: sono 47, una in più di Roger Federer. Un match sempre in controllo per il serbo che ha chiuso dopo 2h30' di gioco sull'Arthur Ashe, accusando qualche difficoltà solo nel terzo parziale. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando Sky

Novak Djokovic fa 47. Per la quarantasettesima volta in carriera il serbo ha centrato la qualificazione alle semifinali in uno Slam, diventando così il recordman all-time, staccando Roger Federer. Un traguardo raggiunto agli US Open, battendo agilmente nei quarti di finale lo statunitense Taylor Fritz, n. 9 al mondo, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 36 minuti. Una partita contro un avversario che Djokovic ben conosce, battuto per l'ottava volta in altrettanti confronti. Come spesso è accaduto tra i due, non c'è stata storia nel match: il serbo ha avuto sempre il controllo contro un Fritz che ha faticato notevolmente a mettere la prima in campo (solo 55%) e ha avuto una resa con la seconda del 28%, oltre a 50 errori gratuiti. Djokovic ha faticato soltanto nel terzo set, il più lottato e combattuto. Tra il settimo e il nono game sono arrivati tre break consecutivi, di cui due in favore di Nole che ha poi chiuso al secondo match point.