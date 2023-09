CLASSIFICA ATP

Top 20 inviariata alla vigilia degli US Open. Un torneo che potrebbe riconsegnare la vetta del ranking a Novak Djokovic: al serbo basterà vince un match per tornare n. 1 al mondo. Sonego perde una posizione, ne guadagna una Arnaldi che eguaglia il best ranking. La classifica prima del Major di New York LA RACE TO TORINO