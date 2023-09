Grazie alla vittoria contro il connazionale Tiafoe, Ben Shelton ha raggiunto la semifinale agli US Open, la prima in carriera in un Major. Fuori dai 500 al mondo fino a giugno 2022, il 20enne di Atlanta entrerà da lunedì in top 20. La storia del nuovo astro nascente del tennis americano

US OPEN, LA PRIMA SEMIFINALE È SHELTON-DJOKOVIC

US OPEN, SHELTON BATTE TIAFOE: VIDEO