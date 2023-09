US Open, iniziano i quarti: Djokovic sfida Fritz

Djokovic contro gli statunitensi. È questo lo scenario della parte bassa del tabellone agli US Open che oggi entrano nel vivo con i primi match dei quarti di finale. Tornerà in campo proprio Nole, unico giocatore "extra USA" rimasto in gara in quella zona del sorteggio. Il serbo andrà a caccia della 47^ semifinale in uno Slam contro Taylor Fritz, testa di serie n. 9, che invece cerca la prima semifinale in carriera in un Major. Vuole eguagliare il risultato dello scorso anno, invece, Frances Tiafoe che affronterà nel derby statunitense il giovane Ben Shelton, reduce dalla vittoria con il connazionale Paul. Nel torneo femminile, invece, i quarti oggi in programma sono Ostapenko-Gauff e Cirstea-Muchova.