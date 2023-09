Sinner lotta, ma non basta: vince Zverev in 5 set

Sinner saluta New York dopo una battaglia di 4 ore e 40 minuti con Zverev che vince con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3. Un match da alti e bassi per Jannik che nel terzo set ha superato le difficoltà fisiche per via dei crampi, ma dopo aver vinto il quarto set ha alzato bandiera bianca nel quinto, con un break decisivo in apertura. Sascha torna così nei quarti a Flushing Meadows dopo due anni: affronterà Alcaraz

La notte americana non sorride a Jannik Sinner . Finisce negli ottavi di finale la corsa agli US Open dell'azzurro, sconfitto da Sascha Zverev dopo 4 ore e 40 minuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 . La sfida dell'Arthur Ashe Stadium è stata un'autentica battaglia sportiva che, a tratti, ha assunto i contorni di un thriller con continui capovolgimenti di fronte. Sinner ha sempre rincorso nel punteggio e ha dovuto fare i conti sia con le difficoltà tecniche (ha faticato a mettere la prima e ha commesso 67 errrori gratuiti) che fisiche, inceppando in crampi improvvisi nel terzo set che sembravano il preambolo a una resa . L'altoatesino è rimasto attaccato al match, ma nel quinto e deciso set Zverev si è dimostrato più lucido, recuperando in due turni di battuta da 0-30.

Il racconto del match

I primi due set sono estremamente lottati, ma con esiti diversi: il primo lo vince Zverev, di altissimo livello in tutto il parziale, mentre il secondo va a Sinner, cresciuto al servizio. Il terzo set segna un turning point del match, visto che Sascha conquista il break nel sesto gioco e coincide con le difficoltà fisiche di Sinner che accusa i crampi. Una scena che assomiglia a un punto di non ritorno per l'azzurro che, invece, nel quarto set ribalta completamente la situazione, sfruttando il calo fisico di Zverev. Si arriva, dunque, al quinto e decisivo parziale che viene subito indirizzato dal tedesco con il break in apertura e due game al servizio recuperati da 0-30. Sinner ci prova fino all'ultimo a raddrizzare la partita, ma senza successo. Zverev raggiunge così i quarti di finale agli US Open per la terza volta in carriera, vincendo per la seconda volta (su 15 incontri) contro un top 10 in uno Slam. Ad attenderlo ci sarà Carlos Alcaraz, mentre l'altro quarto della parte alta sarà il derby russo tra Andrey Rublev e Daniil Medvedev.