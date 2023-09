Coppa Davis, Sinner sempre più in dubbio

"Siamo in contatto con Sinner, e aspettiamo che ci dia aggiornamenti". A pochi giorni dalla Coppa Davis, in programma dal 12 settembre a Bologna, per il capitano Filippo Volandri ci sono ancora due incognite nella formazione, Matteo Berrettini e Jannik Sinner, che vanno verso il forfait per l’esordio contro il Canada il 13 settembre. Berrettini per una distorsione alla caviglia destra che lo ha costretto al ritiro dagli Us Open. Sinner per le conseguenze dei crampi che lo hanno colpito durante il match contro Zverev, perso in 5 set dopo una maratona di 4 ore e 41 minuti. Subito dopo la sconfitta agli ottavi di finale, nonostante la stanchezza e i crampi, l’azzurro aveva confermato la propria presenza in squadra. Probabilmente però, a mente fredda, il giocatore e il suo staff stanno valutando la possibilità di prendersi una pausa per poter recuperare, considerando poco prudente giocare con le conseguenze di un affaticamento muscolare.