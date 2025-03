Ok Arnaldi e Gigante: i risultati degli italiani

Notte in chiaroscuro per i tennisti italiani al Masters 1000 di Indian Wells. Superano il primo turno Matteo Arnaldi e Matteo Gigante, fuori Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Giulio Zeppieri. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Due vittorie e tre sconfitte. È il bilancio degli italiani impegnati nella parte bassa del tabellone al Masters 1000 di Indian Wells, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A sorridere sono Matteo Arnaldi e Matteo Gigante, entrambi vittoriosi in tre set. Il sanremese, n. 35 al mondo, ha battuto l'americano Aleksandar Kovacevic, n. 94 Atp, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Un match di lotta per Arnaldi, segnato da diverse sbavature al servizio (7 ace, ma anche 6 doppi falli e solo 58% di prime), ma vinto con caparbietà nel terzo set al quinto match point, dopo aver annullato tre palle del controbreak. Il ligure tornerà in campo sabato contro Andrey Rublev, vincitore poche settimane fa dell'Atp 500 di Doha. La vera sorpresa, però, è la vittoria di Matteo Gigante, la seconda in carriera in un Masters 1000. Entrato in tabellone dalle qualificazioni, il tennista romano (n. 218 Atp) ha battuto in rimonta l'argentino Sebastian Baez con lo score di 3-6, 6-1, 6-4. Il primo successo con un top 50 per Gigante che al 2° turno affronterà il n. 4 al mondo Taylor Fritz.