Tocca a Musetti e Berrettini: il programma su Sky

Esordio a Indian Wells per Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, rispettivamente impegnati con il russo Safiullin e l'australiano O'Connell. Debuttano anche Zverev, Medvedev e Tsitsipas. Nel femminile torna in campo Elisabetta Cocciaretto, opposta alla ceca Muchova. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Al Masters 1000 di Indian Wells è il giorno di Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini . Il carrarino e il romano iniziano il loro torneo, impegnati al secondo turno in quanto teste di serie. Musetti, testa di serie n. 15 del torneo, affronterà il russo Roman Safiullin nel terzo match dalle 20 sullo Stadium 5. Per Lorenzo sarà il ritorno in campo dopo quasi un mese di stop per via del problema muscolare accusato a Buenos Aires. I precedenti dicono 2-1 per Safiullin, ma Musetti ha vinto l'ultimo confronto che risale al torneo di Miami dello scorso anno. Berrettini, invece, ritroverà sul suo cammino l'australiano Christhoper O'Connell , n. 75 Atp, già battuto dieci giorni fa all'Atp 500 di Dubai con lo score di 7-6, 6-2. Il match è il secondo di giornata dalle 20 sullo Stadium 3. Oggi toccherà anche al n. 1 del tabellone, Sascha Zverev . Il tedesco aprirà il programma sul Centrale contro Tallon Griekspoor, già battuto lo scorso anno sul cemento californiano. Nel torneo femminile riflettori puntati su Elisabetta Cocciaretto , opposta alla n. 15 al mondo Karolina Muchova, reduce dalla semifinale al Wta 1000 di Dubai. Tra le altre sfide di giornata spiccano Swiatek-Garcia e Zheng-Azarenka.

Tutti gli incontri con Sky Sport Plus ed Extra Match

