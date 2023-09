Il tennista azzurro si era fatto male alla caviglia agli US Open. Sui social la conferma della sua assenza alla Coppa Davis (in programma dal 12 settembre a Bologna e in diretta su Sky Sport): "Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto, purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per la Davis e per la serie di tornei che si terranno in Asia. Spero di tornare dopo il Master di Shanghai"

"Un mix di emozioni". È questo quello che scrive Matteo Berrettini sui social per annunciare il suo forfait dalla Coppa Davis e, contemporaneamente, "dalla serie di tornei che si terranno in Asia". Lo scorso 31 agosto - nel secondo turno degli US Open contro il francese Rinderknech - la distorsione alla caviglia, l'uscita di scena anticipata, il timore di un lungo stop: "Fortunatamente gli esami effettuati non hanno mostrato lesioni estremamente gravi come si era temuto" - è invece il messaggio di sollievo di Berrettini postato su Instagram. Si tratta, prosegue lui, di "rottura parziale del legamento astragalico anteriore". Comunque non sufficiente ad esserci alla Davis, esattamene come non ci sarà anche Sinner: "Purtroppo però non riuscirò a recuperare in tempo per unirmi ai ragazzi e rappresentare i colori che più amo, e a partecipare alla serie di tornei che si terranno in Asia".