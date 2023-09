Oggi la finale femminile tra Gauff e Sabalenka

Il cammino di Gauff

La finale tra Gauff e Sabalenka è la migliore possibile, per quanto il ranking WTA dica il contrario. La Swiatek vista agli US Open è sembrata un po’ in affanno ed esausta per la perenne necessità di dover “difendere” punti e titoli, tanto da sbottare dopo la sconfitta agli ottavi di finale contro Jelena Ostapenko. "Io non devo difendere, io devo imparare e conquistare", ha scritto su Instagram. Giusto e legittimo, se non fosse che per conquistare il quinto Slam in carriera, magari in un posto diverso da Parigi o New York, dovrà aspettare gennaio 2024. Quanto alla testa di serie numero 4, Elena Rybakina, la kazaka arrivava all’appuntamento con lo Slam che storicamente digerisce di meno – mai oltre il terzo turno a Flushing Meadows – con i postumi di un’infezione virale contratta al Roland Garros e rimasta ancora, dopo tre mesi, nelle gambe e con un latente infortunio alla spalla accusato soprattutto a Toronto, torneo nel quale è stata impegnata in maratone notturne contro Brady e Kasatkina che non hanno aiutato a restituirle energie. Troppo ridotte, le energie, per poter pensare di arrivare fino in fondo – anche se, forse, uscire al terzo turno contro Sorana Cirstea è effettivamente una delusione.

Gauff, al contrario, si presentava agli US Open già forte di un bilancio di 11 vittorie e un’unica sconfitta durante la tournée sul cemento nord-americano. Titolo a Washington, rifilando un netto 6-2, 6-3 a Maria Sakkari in finale, quarti di finale a Toronto, piegata soltanto dalla futura campionessa (e compagna di doppio), Jessica Pegula, titolo a Cincinnati, sconfiggendo all’ultimo atto la finalista al Roland Garros 2023, Karolina Muchova: questa è l’estate di Coco. A Flushing Meadows il filotto di vittorie è salito a 17, con vista sul successo numero 18 che varrebbe la gloria, per la più giovane statunitense ad arrivare in finale a New York dai tempi di Serena Williams nel 1999, anno in cui “the Queen” vinse il primo Major di 23 superando in finale Martina Hingis. In caso di titolo, inoltre, Gauff ritoccherebbe il proprio best ranking, salendo fino alla posizione numero 3 nel ranking WTA, dietro soltanto a Sabalenka e Swiatek e tornando a essere la numero 1 d’America, scavalcando Pegula (e Rybakina). Mal che vada, Coco si è già comunque garantita di tornare in top five. Tutto questo, ad appena 19 anni. Perché è facile dimenticarsi di una carta d’identità ancora molto “green” di fronte a chi, a 15 anni, al debutto in un Major sul campo Centrale di Wimbledon, si permetteva di ledere la maestà di una cinque volte regina ai Championships come Venus Williams.