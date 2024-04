Sinner-Sonego, Arnaldi e Cobolli: programma oggi

Sabato con quattro azzurri in campo alla Caja Magica: riflettori puntati sul derby Sinner-Sonego (in campo non prima delle 12.30), ma attenzione anche ad Arnaldi-Medvedev e Cobolli-Jarry. Tutto da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Quarta giornata al Masters 1000 di Madrid, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 5 maggio. Un sabato dedicato al 2° turno della parte alta del tabellone che segnerà il debutto nel torneo di Jannik Sinner. L'altoatesino, n. 1 del seeding vista l'assenza di Djokovic, esordirà contro Lorenzo Sonego. Un derby tra amici, il 13° incontro per Sinner contro connazionali: finora Jannik è imbattuto. Non solo il derby Sinner-Sonego, oggi scenderanno in campo altri due azzurri con un altro big match, quello tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev. Il sanremese, reduce dall'esordio senza difficoltà contro l'australiano O'Connell, affronterà il russo per la terza volta in carriera (bilancio 2-0 per il n. 4 al mondo), la prima su terra. Nuovo test cileno, invece, per Flavio Cobolli che dopo aver battuto Alejandro Tabilo sfiderà il n. 22 del seeding Nicolas Jarry. Tra gli altri match di giornata, attenzione rivolta a Stefanos Tsitsipas e Casper Ruud che torneranno in campo dopo la finale-bis a Barcellona: per il greco match contro il brasiliano Monteiro, mentre il norvegese se la vedrà con il serbo Kecmanovic.