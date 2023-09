Il giorno dopo il ko con il Canada, Paolo Bertolucci analizza il momento dell'Italia in Davis: "E' mancato tutto. Bisogna fare mea culpa, sono stati commessi tanti errori. E' mancata la squadra, è necessario fare un'analisi. Vavassori? Io vorrei in panchina sempre giocatori abili. Bisogna parlare con i giocatori e guardarsi negli occhi, io andavo sempre dal n°1...". Guarda il video. Venerdì la sfida al Cile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

VERSO ITALIA-CILE: MUSETTI O ARNALDI?