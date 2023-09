Davis, Djokovic batte Davidovich: Spagna eliminata

La Serbia si qualifica per le Finals di Malaga, eliminando la Spagna orfana di Carlos Alcaraz. Decisiva la vittoria di Djokovic, al ritorno in campo dopo gli US Open, contro Davidovich Fokina. Supera i gironi anche la Repubblica Ceca. La Coppa Davis è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si ferma ai gironi la corsa in Coppa Davis della Spagna. Dopo il ko contro la Repubblica Ceca, gli iberici (orfani di Carlos Alcaraz) hanno perso anche la sfida contro la Serbia di Novak Djokovic. Proprio la vittoria del numero n. 1 al mondo, al ritono in campo dopo il trionfo agli US Open, contro Davidovich Fokina ha decretato l'uscita di scena della Spagna e la qualificazione alle Finals di Malaga della Serbia insieme alla Repubblica Ceca. Per Djokovic è la 20esima vittoria consecutiva in singolare in Davis, la 43esima in carriera che gli consente di eguagliare il serbo più vittorioso, Nenad Zimonjic.